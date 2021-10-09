大陸一名女性常常把飯做好幾天可吃的量，等到要吃再拿出來加熱，沒想到長期竟導致全身無力、走路會喘，最後在家暈倒送醫，檢查發現罹患嚴重貧血，醫師推估，患者因長期吃反覆加熱的隔夜菜，加上肉類攝取不足，導致體內缺乏造血原料維生素B12和葉酸，才會貧血。提醒民眾，隔夜菜勿反覆加熱食用，平日飲食也要注意均衡。

根據陸媒報導，大陸武漢一名胡姓婦女，平常自己住，為了節省時間，常常做飯都會一次煮好2天的分量，等到要吃的時候再拿出來加熱，長期下來，近期她常常感覺到身體無力、爬樓梯與走路都會喘，最後甚至在家裡暈倒，被鄰居發現後緊急送醫。

根據報導指出，胡女被發現有嚴重貧血的症狀，武漢市中心醫院血液科副主任王紅祥表示，一般成年女性的血紅素正常值應是110～150 g/L，但患者只剩下60 g/L，比正常人的平均值130g/L少了一半，而且其血液中的維生素B12與葉酸含量都很低。

王紅祥指出，葉酸與維生素B12是造血原料，若缺乏恐無法造出足夠的血量，進而導致貧血發生。綜合相關檢查數據與患者病史，他認為胡女恐罹患「巨幼細胞貧血」，此病是種常見的營養不良性貧血，主要是體內缺乏維生素B12和葉酸所致。

王紅祥發現近幾年長者罹患惡性貧血（megaloblastic anemia）的狀況較多，除了長期吃隔夜菜可能會影響之外，蛋白質與肉類的攝取量不足，導致維生素B12缺乏，也可能是發病的原因，因此建議民眾要均衡飲食，隔夜菜不宜反覆加熱食用。

營養師劉怡里也曾說過，不建議隔夜菜反覆加熱食用，除了擔心食物變質，讓腸胃不適之外，還要考量到營養價值的部分，隔夜菜反覆燉煮和加熱，其實很容易讓維生素B群流失。