《英雄聯盟》（LOL）S11世界賽現正進行入圍賽階段，代表PCS賽區的Beyond Gaming（BYG）戰隊昨才打敗土耳其Galatasaray（GS）戰隊，成功晉級下一輪，豈料該戰隊的中路選手簡茂安（Maoan）被爆涉嫌透露戰隊機密，影響地下賭盤勝率，風波延燒，世界賽主辦方Riot今（9日）台灣時間7時公布茂安涉賭，確定被停賽至今年底。對此，茂安所屬戰隊老闆丁特亦發文證實。

《英雄聯盟》（LOL）S11世界賽正開打入圍賽，昨日BYG戰隊以讓三追二，逆轉勝打敗土耳其GS戰隊，成功晉級下一輪淘汰賽，激烈澎派的對戰看得粉絲熱血沸騰。

代表PCS賽區參加英雄聯盟S11世界賽的BYG戰隊的台灣籍中路選手簡茂安（Maoan）在臉書社團被爆料疑似在賽前洩密操盤。（合成圖，左翻攝自巴哈姆特，右翻攝自丁特直播）

豈料，BYG戰隊的台灣籍中路選手簡茂安（Maoan）被爆料疑似在賽前洩密操盤，透露會選擇誰下注，相關對話紀錄昨日晚間在各大論壇，包括PTT、巴哈姆特瘋傳，話題持續延燒。

英雄聯盟世界賽主辦單位Riot Games於台灣時間9日上午7時許在官方推特公告，指BYG戰隊的茂安違反了《2021年世界錦標賽規則》第9.3條關於賭博的規範，且已掌握茂安洩密的證據，即刻起至今年底全數禁賽，待後續完整調查後，不排除予以額外的懲處。

Competitive Ruling: Chien "Maoan" Mao-An pic.twitter.com/x4c8Lhw5n7 — LoL Esports (@lolesports) October 8 2021

對此，BYG戰隊所屬老闆薛弘偉（丁特）獲知消息後，9日上午6時許在臉書發出聲明，稱後續將依照主辦單位的規矩走，初步了解是，茂安在賽前告訴友人有很高的機率會選擇球女與賽勒斯做為下注資訊，但對茂安的懲處將待比賽結束後再說，並在文末寫下，「我只剩一聲抱歉，對不起。」

下為丁特聲明全文：

今天是個艱難的一天，無論是賽場上或賽場外。

後續一切會按照RIOT的規矩走，若可以繼續打我會要求團隊打完全程的比賽，不能讓所有人的心血白費，對茂安的懲處等比賽結束後再說，暫時不影響團隊的心情。

至於開假帳號影射我早知涉賭還包庇的人，你手上一定有證據才敢這麼說的吧？請你拿出來，我會給你新台幣一千萬。

茂安賽前透漏可能會選球女跟賽勒斯，但今天一場都沒選所以你賭盤輸慘了吧？現在應該很缺錢吧？一千萬在眼前你趕緊發個文就能拿了呀，如果你拿不出來的話是不是可以請你在同樣的平台發文澄清致歉呢？

最後，此事件仍在調查中，目前已知證據是賽前茂安告訴他朋友高機率會選球女跟賽勒斯作為下注資訊，但茂安本人並未下注，b/p過程中也未主動要求選擇這兩隻角色，得到茂安資訊再去下注的人我認為都已涉法，會盡力把他們全部揪出來，我不會包庇涉案選手，但也不想讓其他成員的心血毀於一旦，如何找到那個平衡點我想永遠不會有答案，所以只能在此向失望或者憤怒的各位致歉，也許明天涉賭的選手會上場，也許我們的隊伍將失去繼續戰鬥的希望，無論如何，我只剩一聲抱歉，對不起。