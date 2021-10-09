台灣常聽到民間習俗別亂撿或別收取來路不明的東西，因而引發日常生活的風險；命理師謝沅瑾就透露，曾有一名女歌手到東南亞作秀受老闆喜愛，接受其送的禮物，但沒想到回台後卻是惡夢的開始。

命理師謝沅瑾在節目《震震有詞》分享，對於民間習俗不熟、不懂、不要買、不要撿，到國外去有些禮物也不要收，曾有一位女歌手到東南亞作秀，特別受到老闆喜歡，對方天天送花給她，因當地花牌愈多代表愈受歡迎，有天老闆邀請她一起用餐，這當中還希望能做朋友，但女歌手不是很願意，但老闆沒有勉強她，於是隔天準備禮物送給女歌手表示「可放在床頭，這個可以為妳帶來好運。」

謝沅瑾表示「油鬼仔」的東西，只要做夢對方就會和女歌手發生關係。（圖/震震有詞youtube）

女歌手回台之後，也把禮物放在床頭，但卻精神逐漸不佳，到了第5天已經黃昏都無法無法下床，女歌手媽媽驚覺得不對，便找向謝沅瑾幫忙；到了現場謝沅瑾一看，發現床頭有件物品是空心的，裡面還放了人身上的東西、還有符咒，而這種東南亞「油鬼仔」的東西，只要做夢，對方就會和女歌手發生關係，你要抓他也抓不太到。

這些東西別亂撿亂買！小心意外撞邪招厄運？（影片/震震有詞youtube）

謝沅瑾認為，可能是女歌手拒絕了老闆，所以對方才會找法師這樣弄，最後當然就是把它化解掉，但若想要彈回去，也擔心對方找法師做更厲害的符咒，謝震武表示這已經是下降頭的一種。

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