三天國慶連假正式展開，各地也紛紛湧現出遊的人潮及車潮，國道五號、蘇花路廊也再度出現龐大的車潮，國道南下宜蘭路段，從南港系統國三轉國五開始一直到石碇服務區，車流量相當大，亮起時速60公里以下的橙色燈號，隨時有可能轉為紅色燈號；在蘇花改部分，則是從清晨5點過後就湧現車潮，每小時車流量超過一千輛，行車速度相當緩慢，預估要到下午2、3點過後才會逐漸得到紓解。

蘇澳警分局一早就在蘇花改南下入口處安排警力疏導交通。（蘇澳警分局提供／胡健森宜蘭傳真）

此次國慶連假是試辦開放大型重機行駛蘇花改的第一個連續假期，外界相當關心蘇花路廊的行車狀況，不過或許是今（9）日宜蘭的天候不是很好，還下著斷斷續續的雨勢，因此蘇花改上午只零零星星出現少數幾輛大型重機。

四工處交管中心主任陳國正表示，比起上一次的中秋連線，此次國慶連假蘇花改的車流量稍微少了一些，除了天候不佳，花東地區的訂房率也比中秋連假要低一些，這兩個原因應該都有直接關連。

蘇澳警分局也表示，蘇花改蘇澳端的南下車潮在清晨5時30分就明顯湧現，停等車流尾端一直延伸到蘇澳新站前，預估中午過後會逐漸紓緩，分局也在蘇花改沿線路段規劃警力及義交加強交通疏導，並編排交通快打警力，即時反應排除問題。