Latest on Ben Simmons and the 76ers: pic.twitter.com/PWuRV9eyV8 — Shams Charania (@ShamsCharania) October 8 2021

根據《The Athletic》權威記者查拉尼亞9日獨家爆料，七六人針對班西蒙斯的潛在交易，竟然「獅子大開口」跟拓荒者索取3個首輪選秀權與3個選秀互換權，結果當然遭到拓荒者斷然拒絕，看來七六人仍希望班西蒙斯回歸，總教練瑞弗斯也跟王牌經紀人瑞奇保羅協商中。

光看七六人跟拓荒者提出如此離譜的交易籌碼，代表七六人根本沒有真正打算交易班西蒙斯，才會提出這種交易籌碼嚇走有興趣招募班西蒙斯的球隊，問題是目前種種跡象看來，班西蒙斯根本無心留在七六人繼續打球，甚至到現在還沒跟七六人報到。

查拉尼亞更接獲線報，班西蒙斯已經把自己在費城的住處東西打包且搬走，更把這間房產掛牌出售，代表他根本沒有打算繼續留在費城，甚至先前傳出他打算花上一整個新球季的時間，就算都沒辦法上場打球，仍要逼迫七六人把他交易出去。

只是雙方這樣耗下去，結果只會是兩敗俱傷，七六人在新球季還沒打就碰上這種內訌，勢必影響他們整體士氣，班西蒙斯繼續不打球的話，也只會讓他的市場價值越來越差，看來這場出走鬧劇已經走向無解狀態，除非其中一方願意低頭為止。