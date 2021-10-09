大陸外交部今天（9日）發布，大陸國務委員兼外長王毅出席中國－東協建立對話關係30周年紀念招待會致詞時提出六點倡議：

一是要勾勒合作宏圖，推動雙方關係提質升級。堅持高層引領，深化戰略溝通和政治互信，為雙方關係長遠發展擘畫新藍圖，樹立新標桿。

二是引領發展潮流，打造務實合作新增長點。加強發展戰略對接，高質量共建「一帶一路」，推動RCEP早日生效實施，加快地區經濟復蘇。大力開拓數字經濟、科技創新、藍色經濟等新興領域，促進地區綠色轉型和可持續發展。

三是增進民生福祉，確保人民共享合作紅利。中方將繼續盡力向東協國家提供疫苗等抗疫物資，支持建設區域疫苗生產和分配中心，共同提升公共衛生合作水平，確保地區人民生命健康安全。雙方要加強減貧脫貧、防災減災、社會發展等領域合作，一起邁向更大範圍的共同富裕。

四是傳承世代友好，鞏固社會人文交流支柱。發揮好中國－東協合作基金和中國東盟協會作用，進一步加強文化、旅遊、青年、媒體、智庫等合作，夯實雙方關係發展的民意基礎。

五是著眼和平願景，維護南海地區長治久安。要全面有效落實《南海各方行為宣言》，堅持由直接當事方通過對話協商妥善管控分歧和爭議，加快推進「南海行為準則」磋商，穩步開展海上務實合作，共同努力將南海建設成為和平之海、友好之海、合作之海。

六是立足世界大勢，為全球治理貢獻正能量。要高舉和平發展合作旗幟，積極落實全球發展倡議，攜手參與全球治理。共同踐行真正的多邊主義和開放的地區主義，反對單邊主義和保護主義，反對冷戰思維和零和博弈。維護發展中國家及世界各國人民正當權益，推動國際秩序向著更加公正合理的方向發展。

東協北京委員會輪值主席、汶萊駐華大使拉赫瑪尼在會上表示，感謝中國支持東協中心地位，與東協國家攜手抗疫並提供無私幫助。「南海行為準則」磋商持續取得進展，增進了雙方理解和互信。