Sony為了響應振興五倍券，即日起至11月21日前推出了年度秋之饗宴促銷活動，消費者只要持振興券消費直接享加碼現金折抵優惠，更推出了一系列人氣商品優惠，包括活動期間以振興券購買BRAVIA指定機種，加碼最高現1萬元，註冊後更有兩大超商購物金2選1回饋，最高享5000元的超商購物金回饋，另外還有多款家庭劇院同步推出優惠，凡使用振興券購買即可現抵5000元以外，買BRAVIA任一機種更能以現省千元的5990元起加購價，入手Sound bar HT-S200F或無線降噪耳機WH-1000XM4。

Sony推出選購BRAVIA系列指定機種，使用振興券即可獲得最高萬元現金折抵，完成註冊再享有超商最高5000元購物金回饋。（Sony提供）

還有針對專業攝影師也推出了超值α9II和α7RIV申購方案，31日前最高可享現金2萬元振興優惠，另外Sony高音質推薦熱賣無線藍牙耳機、繽紛隨行喇叭和數位播放器，以振興券選購指定商品最高不僅可省5000元，更可享註冊送超商購物金或加購優惠。