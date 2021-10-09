PTT網友發文。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

PTT網友留言。（圖／翻攝自PTT論壇）

五倍券8日開領，上路首日紙本券領取人數就破500萬，有超過4成的預約者領走，甚至光第1個小時就已經領取20、30萬份。五倍券相關議題也成討論焦點。但不少網友痛批，五倍券的面額至少200元起跳，無法振興到做小生意的基層百姓，最後還是給百貨公司、大賣場賺走，簡直是振興了企業主們。更有網友酸，政府對民生消費有極大的認知偏差，「給200元是要我們怎麼買20元麵線？」

網友9日在PTT論壇發表文章《振興券面額太大，對老百姓很不振興》，內文指出，振興券面額太大對老百姓很不振興， 200元還能去市場搞定，但500元、1000元哪家攤販能一次花掉？結果還是跑百貨，賣場消費，這種政策規畫對老百姓很不友善，結果還是振興了企業主。

發文者更痛批，政府會如此制定政策，顯見就跟主計長朱澤民的「20元的蚵仔麵線」一樣，對民生消費有著極大的認知偏差；發文者並強調，身旁不只他一個人覺得500元跟1000元面額使用很不方便。

此文一出引起熱烈討論，網友紛紛回應：「對啊，這是要我們怎買20元麵線？這樣一定要一次買10碗很不方便耶」、「窮人的煩惱，政府確實應該多考慮」、「所以我們全家都拿去大賣場買光了」、「都去超市買民生用品囤貨」、「我拿去速食店買一堆雞塊跟可樂，其實也是圖利大財團」、「的確是吧，面額大不找零，那攤商小吃就不能用了，自然就振興不到」、「塔綠班不喜歡這篇文章」。