大陸澎湃新聞報導，大陸地產巨頭恒大集團官網9日公告稱，恒大集團6名提前贖回恒大財富投資產品的管理人員，已於8日前將所有提前贖回的款項全額歸還到恒大財富指定帳戶。公司已對上述6名管理人員進行問責懲處。

在恒大集團面臨著流動性危機、恒大財富無法向投資人如期兌付到期的理財產品之時，市場傳言恒大集團的部分管理層人員已提前兌付所持有的理財產品。當時陸媒引述恒大員工爆料，許家印的妻子及若干恒大高階主管，已提前兌付現金落袋。如恒大財富執行董事兼總經理杜亮及其父人民幣990萬元（人民幣，下同）已提前完成兌付。恒大財富高層唐法俊投資的100萬元，也已經完成本息提前兌付。

9月18日，恒大集團公告，針對部分管理人員提前贖回恒大財富投資產品一事，集團公司高度重視，已要求該6名管理人員提前贖回的所有款項必須限期返回，並給予嚴厲懲處。

恒大集團稱，截至2021年5月1日，時任恒大集團總部、各產業集團總裁助理以上高管及地產集團各省公司董事長、總經理，以及時任恒大財富副總經理以上管理人員，共計44人持有恒大財富58筆投資產品；5月1日-9月7日期間，上述範圍管理人員中，有8人的9筆投資產品到期正常兌付，有9人新認購13筆投資產品，有6人提前贖回12筆投資產品；截至9月8日，有39人仍持有恒大財富50筆投資產品。

針對部分管理人員提前贖回恒大財富投資產品一事，集團公司高度重視，已要求該6名管理人員提前贖回的所有款項必須限期返回，並給予嚴厲懲處。集團公司要求恒大財富必須嚴格按照已公佈的兌付方案執行，確保公平公正、一視同仁。同時，要求恒大財富中層以上員工必須堅守崗位，繼續做好客戶服務工作。

恒大集團董事局主席許家印在9月10日的恒大財富專題會上表示，要確保所有到期的財富產品盡早全部兌付，一分錢都不能少。｢我可以一無所有，但恒大財富的投資者不能一無所有。」許家印強調，兌付過程中，一定做到公平公正，不允許任何人搞特殊化，以前沒有發生過、今後也絕不會發生，要按既定的兌付方案千方百計爭取比計畫提早兌付。