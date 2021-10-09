勞動部拍板基本工資月薪調漲5.21％，意即由現行的2萬4000元調整為2萬5250元，時薪由160元調為168元，並建議行政院明年元旦起實施。對此，台北市長柯文哲9日表示，政府讓本勞、外勞都一體適用基本工資，又沒有考慮到時機，大概所有大老闆都罵聲一片。

柯文哲上午前往捷運雙連站參加走讀活動，會後針對基本薪資調漲接受媒體聯訪。他說，其實基本工資調整有2個問題，一個是時機，「你現在都還在紓困救濟，怎麼還調整基本工資，我知道企業界大老闆大概都在抱怨這個。」

柯接著說，另個問題是，基本工資是否要跟外勞脫鉤，事實上台灣人沒有在用基本工資，月薪都比那個高很多，所以現在調整基本工資哪顧的到什麼人。因此基本工資是否脫鉤，如果要脫鉤配套措施要怎麼做，都是大題目，不是一天可以討論的。

但柯直言，政府讓本勞外勞都一體適用基本工資，全部綁在一起，又沒有考慮到時機，這政策丟出來後，據他所知和路邊調查的結果，大概所有大老闆都罵聲一片。