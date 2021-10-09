「全民健保行動快易通｜健康存摺APP」自2013年開發供民眾使用，2014年健康存摺上線以來，在2021年10月破1400萬安裝人次，健保快易通APP包含健康存摺、虛擬健保卡、健保櫃檯、健保改革日記、健保資訊運用及共享意願調查等多項功能；健康存摺使用人數也已突破700萬人。

「健保快易通APP」已成為時下最熱門APP之一。在疫情期間，健保署以科技協助防疫，在健保快易通APP健康存摺中建置「COVID-19疫苗接種/病毒檢測結果」功能，便利民眾查詢疫苗接種紀錄、快篩及PCR檢測結果，更增加中英對照查詢功能，友善外國人使用。

健保署為提升資料結構清晰度，並優化使用介面，以更符合民眾查找習慣，並於110年9月1日推出「健康存摺嚐鮮版」，歡迎大家試用並填寫問卷調查回饋意見給本署。

健保署表示，健保26年來累積龐大的國人就醫資料庫，大數據運用為各界所關心，為尋求各界對健保資料運用建議的平衡點，健保署於健康存摺內建置「健保資訊運用及共享」問卷調查專區，將根據調查結果，研議健保資料二次利用的自主權處理方向，並作為後續健保資料開放對外溝通之參考。

健康保險署署長李伯璋表示，健保署以永續經營精神持續改革，透過資通訊科技並運用健保資料大數據，開發整合性服務進行數位轉型，期待各界一起努力，守護國人健康，邁向Health For All全民均健的境界。