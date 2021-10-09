新華社9日報導，大陸國家發改委8日就《市場准入負面清單（2021年版）》向社會徵求意見，其中再次重申非公有資本不得從事新聞採編播發業務。

徵求意見稿稱，非公有資本不得從事新聞採編播發業務；非公有資本不得投資設立和經營新聞機構，包括但不限於通訊社、報刊出版單位、廣播電視播出機構、廣播電視站以及互聯網新聞信息採編髮布服務機構等。

同時，非公有資本不得經營新聞機構的版面、頻率、頻道、欄目、公眾帳號等；非公有資本不得從事涉及政治、經濟、軍事、外交，重大社會、文化、科技、衛生、教育、體育以及其他關係政治方向、輿論導向和價值取向等活動、事件的實況直播業務。

另外還有，非公有資本不得引進境外主體發布的新聞；非公有資本不得舉辦新聞輿論領域論壇峰會和評獎評選活動。

此外，《清單（2021年版）》明確，禁止違規開展金融相關經營活動。非金融機構、不從事金融活動的企業，在註冊名稱和經營範圍中原則上不得使用「融資租賃」「商業保理」「小額貸款」「金融」「資產管理」「網貸」「網絡借貸」「P2P」「互聯網保險」「支付」「外匯（匯兌、結售匯、貨幣兌換）」「基金管理（注：指從事私募基金管理業務的基金管理公司或者合伙企業，創業投資行業）」等與金融相關的字樣。凡在名稱和經營範圍中選擇使用上述字樣的企業（包括存量企業），市場監管部門將註冊信息即時告知金融管理部門，金融管理部門、市場監管部門予以持續關注，並列入重點監管對象。

《清單（2021年版）》也提出，義務教育階段學科類培訓機構一律不得上市融資，嚴禁資本化運作；上市公司不得通過股票市場融資投資學科類培訓機構，不得通過發行股份或支付現金等方式購買學科類培訓機構資產。

《清單（2021年版）》列有禁止准入事項6項，許可准入事項111項，共計117項，比《市場准入負面清單（2020年版）》減少6項。

市場准入負面清單分為禁止和許可兩類事項。對禁止准入事項，市場主體不得進入，大陸行政機關不予審批、核准，不得辦理有關手續；對許可准入事項，包括有關資格的要求和程序、技術標準和許可要求等，或由市場主體提出申請，大陸行政機關依法依規作出是否予以准入的決定，或由市場主體依照政府規定的准入條件和准入方式合規進入；對市場准入負面清單以外的行業、領域、業務等，各類市場主體皆可依法平等進入。