振興五倍券日正式啟用，台北市政府為此海砸6.54億推出「數位熊好券」加碼振興，豈料合作店家數僅8000多家，加上議會墊付案沒過，活動還因此延期1周。台北市長柯文哲9日樂觀表示，反正現在多1周可準備，等到活動上路時，大部分都會有了。

柯文哲上午前往捷運雙連站參加走讀活動，會後針對熊好券接受媒體聯訪。他指出，熊好券如果是要振興，要用「coupon」（酷碰券）的概念去做，長遠而言更要注意的是企業轉型，柯認為要慢慢減少（雙連）攤數，讓經濟規模變大、減少勞力密集，轉向知識密集跟資本密集，這不是第一天可解決。

不過外界質疑，加入台北熊好券的商家至今只有8000多家，離至少1萬家的目標還有距離。柯說，事實上我們整個市政府是透過系統性在運作，在數位券正式啟動時，大部分都會有了，意即合作店家數將提升，各項準備也會趨於完備，他也說還有1個禮拜時間，能布置得更好。

另外，振興五倍券昨上路，柯說，自己的振興券是用來給悠遊卡加值，因為他每天都搭公車、買小東西，還說已經久沒用銅板，因為他認為疫情期間用悠遊卡比較乾淨，「鈔票不能洗，銅板要泡消毒水，多麻煩」，但悠遊卡用酒精擦一擦就可以。