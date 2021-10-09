大批年輕人如火如荼接種BNT。一名男大生透露，打完BNT後出現胸口悶痛的狀況，但都很快就緩解，因此也沒放在心上，直到打完疫苗第4天心臟開始間歇性疼痛，2至3小時都沒緩解才緊急就醫，結果竟是心包膜炎，讓他忍不住驚呼「應該不會這麼衰吧？」隨後就被安排住院治療，醫師表明無法斷定是疫苗所引發的，但他過去並無相關病史，也找不出其他原因。

一名22歲的男大生日前在Dcard上發文表示，近期做健康檢查一切正常，也沒有特殊病史，但10月1日中午接種第一劑BNT疫苗，打完半小時後離開，卻出現強烈的暈眩感，但大概10分鐘就好了，當晚偶爾會出現胸口悶痛的狀況，尤其是走完一大段路要睡覺的時候，但聽說不少人有這問題，就沒有特別放在心上。

男大生透露，接下來的3天偶爾會出現上述的症狀，但頻率不高，他想說也許是太累所致。直到10月5日凌晨躺下睡覺，出現明顯胸悶、心臟間歇性疼痛，本以為休息就會緩解，結果躺了2至3小時都沒有好轉，反而還越來越嚴重，最後只好去醫院看急診。

男大生指出，第一次的檢查結果顯示一切正常，醫生覺得沒什麼問題，但看他好像真的很不舒服，便先開藥讓他在急診室休息，等等再做一次檢查，沒想到第二次檢查血液正常，但心電圖似乎有問題，接著便安排他做心臟超音波，結果疑似有「心包膜炎」的跡象，讓他覺得有點不妙，醫院也安排他到本部進行更詳盡的檢查。

男大生透露，轉到醫院本部的急診室後做了一連串的檢查，等待報告的過程中，他看到10幾個年輕人都因為打完疫苗胸悶的狀況來就醫，但檢查沒問題就回家了，原本也以為自己也可以順利離開，結果等到下午，醫生卻建議他要住院觀察。

男大生表示，住院後開始治療、瘋狂檢查，這幾天已抽了14管血、照了3-4次的超音波與好幾次的心電圖，還有各式各樣的檢測。住院的第一晚其實很難熬，心髒與胸部的疼透持續增加，吃藥打針都壓不小來，也無法好好睡覺，但好消息是沒有「惡化心包膜積水」的跡象，所以用藥物控制就好，身上也24小時接著心電圖檢測。

男大生指出，目前醫師也無法斷定這次的心包膜炎和疫苗有直接關係，但因為他本身沒有任何病史，所以也找不出其他的原因，而他現在雖然還是很常有不適感，但好在狀況沒有變嚴重，算是不幸中的大幸

男大生坦言，事發當下，他還在想說「應該不會這麼衰吧？」結果他就是這麼衰，希望大家打完疫苗後，如果身體真的很不舒服還是盡快就醫比較好，他也希望大家看了他的案例別害怕打疫苗，雖然可能有副作用，但畢竟利大於弊，能打還是快去打。

貼文引起網友熱議，「謝謝你的分享。如果第一劑有副作用，建議第二劑別打，但也可以詢問醫師的建議」、「天啊！助早日康復」、「我打完之後出現心悸，且幾乎每天都有，但休息一下就好轉了」、「夭壽，看完這篇坐立難安，下周換我打疫苗」。