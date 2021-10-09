英國一名女子從2年前開始牙齦問題日漸嚴重，然而她負擔不起昂貴的私人診所看診費，也找不到能夠以國家保險預約的牙醫，只能不斷地忍受痛苦，最後她終於忍無可忍，決定自行拔下11顆牙齒，結束後甚至還感嘆地說：「終於解脫了」，讓外界都感到十分不可置信。

Mum pulled out 11 of her own teeth because she couldn't find an NHS dentist https://t.co/LVHqAWARsg — Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) October 6 2021

根據《每日郵報》報導，42歲的瓦茨住在薩福克郡伯里聖埃德蒙茲 （Bury St Edmunds），2015年時她常去的牙醫診所突然關門，讓她不得不尋找另一間能以國民健康保險（NHS）預約的診所，然而卻沒有任何一間願意接受新的NHS患者，讓她相當困擾。

此外瓦茨在2年前得了嚴重的牙齦疾病，但她負擔不起昂貴的私人看診費，沒有就醫的情況下，她的牙齦開始萎縮、骨質流失，導致牙根裸露在外，牙齒甚至還會自行脫落，每天都必須吃止痛藥緩解，不過時間拖得越久，病情越不穩定，牙齦時常長出感染的膿腫，後來她連吃東西、刷牙都很困難，還越來越沒有自信。

最後瓦茨決定自行拔牙，她在牙齒搖搖欲墜的時候，藉由擠壓的方式把牙齒擠出，目前為止她已經拔掉共11顆牙齒，如今瓦茨說話變得有些口齒不清，也不敢在其他人面前露齒微笑，「我只是一個普通媽媽，但我卻擔心人們對我的看法」。

儘管如此，原本不舒服的感覺終於得到緩解，讓瓦茨忍不住感嘆：「終於解脫了」，不過她也擔心自己12歲和8歲的孩子，因為2人已經很久沒有看牙醫，而且兒子不久後也將要裝牙套，「我已經盡最大的努力照顧一家人的牙齒健康，我們家裡甚至沒有汽水！我感覺被騙了」。