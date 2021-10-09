Beard x KD connection looking nice 👀



(via @NBATV)pic.twitter.com/QTOZBolXw0 — Bleacher Report (@BleacherReport) October 9 2021

就算到現在厄文遲遲不肯接種疫苗，籃網還是朝著正確方向前進！杜蘭特9日在熱身賽首度上場，僅打23分鐘就拿全隊最高18分，不過籃網能以119比115逆轉氣走公鹿「二軍」的頭號功臣，仍是還沒滿20歲的菜鳥射手卡麥隆湯瑪斯。

今年第27順位被籃網選上的卡麥隆湯瑪斯，除了在夏季聯賽獲選MVP，更在籃網首場面對湖人的熱身賽攻下全場最高21分，他在今天先於最後1分01秒投進超前中距離，接著最後30秒飆進三分外線，幫助籃網取得115比111穩定領先。

籃網今天排出新球季最有可能的先發組合，也就是杜蘭特與哈登，帶領喬哈里斯、布魯斯布朗與布雷克葛瑞芬，儘管杜蘭特火力仍很凶猛，可惜哈登手感欠佳，僅拿8分、4助攻，喬哈里斯單場飆進5顆三分球、獨拿15分，傑文卡特13分。

至於上季總冠軍公鹿繼續保留實力，沒讓「字母哥」阿提托康波、米德頓、哈勒戴、波提斯等主力上場，反而靠著替補陣容連續撐完兩場熱身賽，恩瓦拉攻下全場最高30分，名字念法跟字母哥一樣困難的菜鳥前鋒馬穆克拉什維利貢獻20分、11籃板。