美國海狼級核動力攻擊潛艦「康乃狄克」號（USS Connecticut，SSN 22）2日在南海下潛時撞及物體

美國海軍7日坦承，海狼級核動力攻擊潛艦「康乃狄克」號（USS Connecticut，SSN 22）2日在南海下潛時撞及物體，但並未透露，撞到的究竟是甚麼。而北京已要求美方，要進一步解釋相關事件，並痛批缺乏資訊是「不負責任」，也表達了對任何「核外洩」的嚴重關切。

據《南華早報》（South China Morning Post）8日報導，中國外交部發言人趙立堅周五說：「美方作為當事方應詳細澄清事故有關情況，包括事故發生具體地點，美方航行意圖、事故詳情，到底碰撞了什麼、是否造成核洩漏，是否破壞了當地海洋環境等等。」

此外，他並強調：「美方此次故意拖延和隱瞞事故詳情，缺乏透明度，不負責任。中國及南海周邊國家不得不質疑事件真相和美方意圖。」

趙立堅同時指出：「長期以來，美方打著航行自由的旗號在南海興風作浪，這是此次事故的根源，對地區和平穩定構成嚴重威脅和重大風險。」

而美國海軍說，事故發生時，有兩名艦上人員受到中度傷害，而其他9人則受了輕傷，如今潛艦已抵達關島。

另一方面，新加坡南洋理工大學海事安全專家許瑞麟（Collin Koh）則警告，南海複雜的水下地形，加上攸關核潛艦的軍武競賽，都升高了發生事故的風險。「對潛艦執行軍事行動來說，當地水域相當複雜，如窄淺的航道就對下潛行動構成實際威脅。」