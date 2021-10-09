中廣董事長趙少康、台北市議員王鴻薇與4位「戰鬥藍青年」交流。（圖／取自張煥霖臉書）

陳柏惟肇逃民進黨群喊加油 趙少康轟「價值混淆」：什麼偉大的德行？腦筋壞掉！

中廣董事長趙少康喊出「戰鬥藍」，引發藍營高度迴響，多位政治人物表態響應。近日趙與即將投入2022市議員選舉的4位「戰鬥藍青年」會面，包括台北市議員羅智強辦公室主任楊植斗、陳義洲辦公室主任張煥霖、國民黨青年部前主任蕭敬嚴、連勝文辦公室發言人錢震宇，並強調國民黨的重生契機在藍營的世代共榮與罷免陳柏惟、四大公投兩大戰場上。

擬參選台北市內湖、南港區議員的張煥霖，7日在臉書發文表示，趙少康特別與戰鬥藍兄弟們一起聚會交流時事，趙與台北市議員王鴻薇除分享自己的媒體與選舉經驗，也樂於傾聽年輕世代的想法。戰鬥藍不單只是國民黨的精神，更代表了「藍營的世代共榮」，讓藍營過往優質風格繼續傳承下去，更藉由青年世代的上陣，讓中華民國派繼續成長。

擬參選台北市內湖、南港區議員的張煥霖。（圖／取自張煥霖臉書）

擬參選台北市大安、文山區議員的楊植斗也在臉書發文表示，他在7月31日就撰文支持戰鬥藍，並身體力行，和一群青年夥伴在行政院前抗議5倍券，也在高端疫苗開打前夕衝到衛福部拉布條，希望政府別拿國人的健康開玩笑。單兵作戰非常辛苦，若國民黨不發揮戰鬥、團結的精神，就無法讓民眾瞭解真相，讓敢言的聲音埋沒在民進黨無止境的大內宣中。

擬參選台北市大安、文山區議員的楊植斗。（圖／取自楊植斗臉書）

楊植斗強調，他們身為國民黨最年輕的戰力，後續幾個艱苦的戰場，都需要他們的熱血能縱橫、衝勁能馳騁包括罷免陳柏惟丶四大公投等，這些也揭示著國民黨重生的契機；其中第一戰「刪Q」尤為重要。