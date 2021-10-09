「2021新營甜蜜節」10月16日及10月17日於新營鐵道文化園區熱鬧登場。(台南市政府提供／劉秀芬台南傳真)

「2021新營甜蜜節」10月16日及10月17日於新營鐵道文化園區熱鬧登場。(台南市政府提供／劉秀芬台南傳真)

台南市政府觀光旅遊局原定於9月舉行的「2021新營甜蜜節」，因颱風關係延期，將於10月16日及10月17日於新營鐵道文化園區熱鬧登場，現場安排有30攤市集，以及DIY體驗和街頭藝人表演等精彩活動，邀請大家一起甜蜜遊新營。

台南市長黃偉哲表示，台南有著全糖城市美譽，也是糖廠最多的城市。去年完工的「新營鐵道地景公園」串聯1.4公里長糖鐵自行車道，打造肥料倉庫入口廣場、25軌道陽光草原、糖福印刷創意休憩廣場、微糖青創文化廣場等，地景公園完工後得獎連連，最近才又獲頒國家卓越建設獎最佳環境文化類金質獎。

觀旅局郭貞慧局長表示，此次活動結合在地景點特色，讓市民朋友樂遊同時，也能進一步深入認識新營鐵道歷史與糖業文化，活動雖然因颱風延期，但內容一樣精彩，有「市集活動」、「藝文表演」、「創意活動」與「Coser互動」4大主題，邀請大家一起來逛市集、看表演。

此外，還有「蜜室逃脫」戶外逃脫解謎遊戲，尋找「甜」「蜜」免費兌換冰棒，姓名有「甜蜜」同音者，活動兩天可免費兌換台糖冰棒，「尋尋蜜蜜」集點活動10月9日起，可至新營29家合作店家消費集章，活動兩天至現場大會服務台兌換好禮，還有機會可以抽中音箱、電影票、藍牙耳機。