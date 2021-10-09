針對2024總統大選的合作問題，台北市長柯文哲昨以「獅子老虎可以圍攻野豬，左右開弓」回應，但這到底是在指誰？柯文哲9日受訪時大笑，不要對號入座啦，難怪政論節目每天都有東西可討論。

民眾黨立委蔡壁如昨透露，柯文哲不排除和鴻海集團創辦人郭台銘組「郭柯配」，攜手挑戰2024總統大位，柯對此僅說「獅子老虎可以圍攻野豬，左右開弓」。

對此，他上午前往捷運雙連站參加走讀活動時，媒體詢問他野豬是指涉誰，柯僅說「不要對號入座」，可以撲殺野豬，也可以鱷魚，什麼都可以，意即任何代名詞都可適用。媒體也追問有人解讀是朱立倫或民進黨，柯對此哈哈大笑，還說「難怪每天call-in節目都有東西可以討論。」

另外，朱立倫人事布局屢傳爭議，還傳出要找過往曾違紀參選立委遭開除黨籍的「叛將」李縉穎，擔任祕書長辦公室主任，引發國民黨基層反彈。

柯則說「用人唯才」，他發現台灣政治會貼標籤，把人貼標籤後又撕不下來，「人就越來越分割，社會越來越分割，人越來越對立」，這不是好的政治文化。他還說，外科醫生開刀重點是手術會不會成功，不會拘泥一定要用什麼機械和開法，果然每個人政治文化不一樣。