美國一名劇組人員日前在勘景時，意外在南加州一處荒涼的山谷中，發現13輛保時捷928（Porsche 928）被棄置在空地上，現場宛如一座大型保時捷墳場，讓他十分錯愕。

根據《Motor1.com》報導，HBO劇組工作人員羅德斯（Steve Rhodes）表示，當時他正在為科幻節目《西部世界》（Westworld）探尋取景地點，不料卻在南加州一處山谷中，發現13輛保時捷928被棄置在一片荒蕪的田地，車體蒙上一層厚重的灰塵。

報導指出，這些廢棄保時捷的持有者，是這片土地擁有者的好友，當時對方詢問地主是否可以將保時捷停放於此，在獲得同意後，13輛保時捷就被棄置至今，沒有來取車。

據悉，車主只是對於這些價值連城的保時捷失去興致，不想修理也不願出售，才會任由它們在此風吹日曬，幸好南加州乾燥的氣候，加上保時捷928配有鍍鋅鋼車身和鋁板，不容易腐蝕，但電氣設備可能早已嚴重損壞。

羅德斯表示，消息曝光後一定會有人設法找到這處空地，意圖偷車或是盜取零件，對此，他警告有心人士不要有這種念頭，因為這些保時捷雖然無人看管，但是現場有監視器全天監控。

報導指出，保時捷928或許不是保時捷愛好者最喜歡的車型，不過能夠從1978年出產至1995年，歷時17年的產品壽命，在整個保時捷品牌中算是不容小覷。而保時捷928的排氣量從4.5升到5.4升不等，所採用的V8引擎，也與911系列一貫使用的後置水平對臥6汽缸引擎不同，是該款車輛的一大特色。