油漆工李昆霖因上班喝酒被老闆責罵而辭職，2016年他酒後到老闆公司縱火，燒死老闆的3名家人，歷審3次將他判處死刑，但台中高分院更二審認定他是間接故意殺人，改判無期徒刑，上訴後，最高法院駁回確定。

李昆霖於2015年10月1日受雇擔任油漆工，工作不到1個月，27日被指 派到新竹某工地，卻在工地飲酒被老闆告誡，李男因而請辭。

案發當天，李男喝了酒到油漆行結算薪資，認為老闆付的少2千元 ，兩人發生口角，拿了2萬3千元離開，又到對面小吃店喝酒。

李男原想搭統聯、阿羅哈客運回高雄，滿身酒味被拒絕，李男不滿 在車站鬧囂，被通知到場警員帶回警局；11/11日凌晨返回租所，隨即步行外出到油漆行騎樓，在騎樓鐵門潑灑甲苯、松香水等易燃物後 點燃，造成3死多傷慘劇。

李男被逮後先辯稱，他有新工作不會去放火，後又改口他只是經過 ；警方調閱監視器畫面，發現李男在火警發生前手持點燃的香菸出現騎樓；離開後1分鐘後就起火，縱火後還回頭看，見現場冒出大火，才從容步行離開。何的家人住在公司建築物內，發現火災後呼叫逃生，但仍有2人受困致中毒性及呼吸性休克死亡，另1人遭嚴重燒傷，住院期間因燒傷併發舊疾死亡。

李男不但否認縱火，堅稱當晚並未到火災現場，警方出示相關監視影像時，則改口「我喝醉了」、「忘了」及「就算是我，不是故意的 」等語搪塞，顧左右而言他就是不承認犯案。

台中地方法院一審及台中高分院二審、更一審都認定，李昆霖在堆放油漆工程易燃物的騎樓點火延燒，罪證明確，犯後狡辯掩飾犯罪，已屬「情節最重 大之罪」，罪無可逭，無從求其生，依殺人罪判死刑。

台中高分院更二審認為，李昆霖是出於間接、不確定故意，與程度上更為蓄意、嚴重之直接、確定故意，其惡性評價非無輕重之別，本件罪行在公政公約的拘束下，尚不能遽判死刑，因此判處無期徒刑，檢方提上訴，最高法院駁回定讞。

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！

★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障