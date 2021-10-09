42歲女星湯唯2014年閃電宣布與拍攝電影《晚秋》的導演金泰勇結婚，兩人婚後生下一女，近期湯唯回到大陸出席活動，昨(8日)晚間她以一襲亮片低胸晚禮服現身，微露事業線的性感打扮讓眾人驚豔。而過去她受訪談到和老公的異國婚姻，她也誠懇分享8字維持婚姻秘訣：「合而不同，唯心堅定」。

湯唯早年拍攝李安電影《色，戒》成名，之後她拍攝電影《晚秋》時一度和男主角玄彬傳緋聞，之後才證實是煙霧彈，原來湯唯是與該片導演金泰勇交往，2014年公司發布聲明證實湯唯成為韓國媳婦，與金泰勇登記結婚，聲明中更表示：「因為電影，我們相識相知，然後又從朋友成為戀人，以後，我們還會稱呼對方為老公老婆，雖然我們都得再去學門外語，但這是我們最幸福的一刻」。

湯唯昨穿低胸裝出席活動。（圖／翻攝自網易娛樂微博）

2016年湯唯產下一女，《香港01》報導，湯唯之後談到這樁異國婚姻，發現走入婚姻後更發現彼此的成長背景相當不一樣，但兩人都選擇更珍惜彼此，尊重對方的個人空間，以「合而不同，唯心堅定」8字形容維持婚姻方式。而湯唯近日曬出女兒Summer跟爸爸的背影照片，感慨寫下：「願你們永遠健康、無憂無慮！」

湯唯曬出女兒跟爸爸背影。（圖／翻攝自tangwei_mbox IG）

湯唯昨晚出席活動與鮮肉男星劉昊然難得同框，而劉昊然也相當體貼，看見湯唯裙襬亂了便彎下腰幫她整理，展現紳士風範，湯唯受訪時笑稱難得可以看清劉昊然本人，「是個美好的緣分」，她也分享最近就是享受和家人的生活，「陪著爸爸媽媽，多做一些做為女兒該做的事」，對於未來工作計畫，湯唯分享家人都是全力支持，「我可以全心地投入，可以無所顧忌，工作結束後就回來好好做一些自己該做的事」。