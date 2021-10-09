台灣基進黨立委陳柏惟罷免案越趨白熱化，資深媒體人王時齊在節目中有「罷免陳柏惟會影響國安」的言論，刪Q總部對此表示不懂她的邏輯，發言人Max說，難道把陳柏惟罷免掉後，民進黨不能有其他立委可以來護國安？

Max表示，讓一個肇逃的人、說話誠信有待考證的人當立委，且把他罷免掉還會影響國安，這個說法滿好笑，他不太懂這個邏輯。難道罷免掉陳柏惟後，就不會有其他人補上去嗎？民進黨不能有其他立委來做這一席？如果他們覺得國民黨是中國黨的話，民進黨就沒有一席立委可以護國安？只有基進黨能護國安？