台北市長柯文哲昨透露，由於施打BNT疫苗後容易出現心肌炎，特別是在第二劑較明顯，其中又以年輕男生比例較高，不排除在施打第二劑前後替男同學做心電圖篩檢，遭專家質疑是大費周章，且國外也沒在做。柯9日受訪時指出，心電圖普查其實算公衛的一環，台灣應慢慢建立自己的公衛數據，如果有企業要贊助做研究，他不會反對。

柯上午前往捷運雙連站參加走讀活動，會後針對接種BNT疫苗做心電圖篩檢一事接受媒體聯訪。他說，這就像萬華正在進行的血清學調查，台灣若要成為現代化國家，就必須努力做這種研究。

柯接著說，事實上，如果做個普遍的、社區型的心電圖普查，其實也算公共衛生的概念，至少大家要知道，在總人口裡頭，這年齡層的心臟電氣傳導障礙是什麼狀況，總而言之，台灣還是要慢慢建立自己的公衛數據。

柯表示，當時台大小兒科來跟他談時，他表明只要有企業願意贊助，花個一、兩千萬，給北市的學生建立心電圖基本資料，還能順便查一下，是否BNT和莫德納疫苗最大的副作用，的確就是心肌炎，且好發在年輕族群身上，「我覺得花點錢，有企業要贊助做研究，是不反對。」