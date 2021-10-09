雙十連假，屏東各風景區開始出現出遊車潮，9日上午8時許，前往恆春半島的台一線路段，因南下車流增加，枋寮警分局隨即實施調撥車道措施，調撥台1線436.5至445.5公里處北上內側車道，供南下車輛使用，根據統計，每小時有近3000輛次車輛南下。

而墾丁民宿雙十連假訂房率也交出好成績，屏東縣民宿觀光協會理事長林淑敏指出，連假首日幾近全滿，而第2天也有7、8成滿，加上國人旅遊習慣臨時訂房，所以連假前還有可能增加訂單。