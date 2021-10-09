悶壞了！連假首日墾丁爆出遊車潮 訂房率全滿 10:592021/10/09 中時 林和生 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 雙十連假首日，南下墾丁現出遊車潮。(警方提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 雙十連假，屏東各風景區開始出現出遊車潮，9日上午8時許，前往恆春半島的台一線路段，因南下車流增加，枋寮警分局隨即實施調撥車道措施，調撥台1線436.5至445.5公里處北上內側車道，供南下車輛使用，根據統計，每小時有近3000輛次車輛南下。 而墾丁民宿雙十連假訂房率也交出好成績，屏東縣民宿觀光協會理事長林淑敏指出，連假首日幾近全滿，而第2天也有7、8成滿，加上國人旅遊習慣臨時訂房，所以連假前還有可能增加訂單。 國慶連假展開 國5湧車潮 蘇花改清晨就塞爆 雙十國慶連續假期啟動 林口警擴檢拚治安顧交通 #雙十連假 #墾丁 #出遊潮 #國慶連假 #車潮 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 雙十連假「合歡山擠爆」 路邊一排車、武嶺炸人潮 10:502021/10/09 生活 五倍券帶動周年慶人潮 百貨業者：雙十連假是首波催業績時機 09:172021/10/09 生活 韓劇魷魚遊戲爆紅 全聯跟風推「超魷遊戲」優惠活動 10:302021/10/09 生活 國慶連假車潮 今日恐塞到4點！西部國道南向 下午1點再出發 04:102021/10/09 生活新聞 無薪假人數 大減逾萬人 04:102021/10/09 財經要聞 動畫片來襲 連假萌翻天 04:102021/10/09 娛樂新聞 電殺台商2／中國限電最慘「供一停六」 中小企業恐現倒閉潮 09:022021/10/09 財經 14檔IC設計股鑲金 投信鎖碼 04:102021/10/09 證券．權證 中華民國是護身符或遮羞布 04:102021/10/09 時論廣場 台南藝術節 10神尊駐駕觀戲 04:102021/10/09 地方新聞 五倍券500萬人開領 百貨買氣爆棚 04:102021/10/09 生活新聞 生活熱門新聞 沒疫情卻因打疫苗出事 醫揭開放八大行業最壞劇本 - 生活 少女跳90度「殺人溫泉」救愛犬 全身燙爛手掌慘溶解 - 生活 LINE用法180度大改變 女實測爽炸：早該這麼做 - 生活 高鐵員工南下強打疫苗 高雄聯醫懲處結果出爐 - 生活 OK超商的優勢是什麼？鄉民齊指一服務：大勝龍頭小7 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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