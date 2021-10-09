南投風景區湧入大批遊客。（民眾提供／盧金足南投傳真）

國三往南投路段一早出現塞車潮，部分路段行車速度緩慢。（盧金足攝）

南投警方維持交通秩序。（民眾提供／盧金足南投傳真）

國慶連續假期首日，南投合歡山風景區九日一早出現車潮，停車場擠爆，民眾防疫悶太久，微解封後紛紛奔向大自然，合歡山停車場爆滿，武嶺也有很多觀光民眾，不少人鐵馬征服武嶺，拍照打卡，南投警方也全面警戒，指揮疏導交通，提醒民眾戴好口罩，疫情緩解不能放鬆，南投縣府表示，合歡山沿線已新規畫一千個停車位，提供遊客停車需求，民眾勿違規停車，影響交通安全。

國慶假期出現旅遊潮，南投縣合歡山吸引民眾休閒的熱區，上午武嶺停車場車位已經停滿，台14甲線合歡山路段車流量大，員警加強交通疏導並取締違規車，此外，陽停車場車位已經停滿，往東（花蓮）車流量大，員警加強交通疏導。

警方指出，台14甲線7.5-10.2k上行車流大，四大小型停車已滿，大型停車場未滿，員警加強疏導。

為配合南投縣疫情警戒標準第二級防疫作為執行，同時因應八大視聽娛樂業復業暨雙十國慶連續假期的到來，埔里警察分局在今年除了增派員警加強車流疏導外，在疫情警戒暫時鬆綁之際，加強對相關場所的臨檢查察及取締酒駕勤務執行。

埔里警察分局長胡淑淨呼籲，國慶日連假外出旅遊，如遇車多壅塞時，請用路人遵守交通管制措施及指示牌引導路線耐心行駛，配合員警、義交指揮手勢循序前進。

計畫利用台21線經過愛蘭橋西向接台14線，使用「愛蘭交流道」上國道六號的車輛，為了避免發生自主線道回堵至交流道的情形，建議不要利用「愛蘭交流道」上國道六號，繼續利用台14線前行約5公里，再利用「北山交流道」上國道六號，遠離塞車之苦。

埔里警察分局指出，國慶假期間將主動連線警察廣播電臺、CMS、埔警官網及臉書，隨時說明轄區最新交通情報、疏導、替代道路等資訊。

民眾可以下載使用「南投風景區即時影像APP」，及時掌握各風景區的交通狀況，連假出門不再受塞車所苦。南投警方在在十月慶典連假夜間重點執行防制危險駕車與取締酒後駕車專案勤務，希望有效遏止酒後駕車的情形發生。

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