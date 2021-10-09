中央紀委國家監委網站9日消息，大陸國家市場監管總局8日依法對美團在網路餐飲外賣平台服務市場實施「二選一」壟斷行為行政處罰34.42億元人民幣。從中央財經委員會要求推動平台經濟規範健康持續發展，到中央深改委會議通過《關於強化反壟斷深入推進公平競爭政策實施的意見》，一方面持續釋放推動平台經濟規範健康持續發展的信號，另一方面強調要加快建立全方位、多層次、立體化監管體系，實現事前事中事後全鏈條全領域監管，堵塞監管漏洞，提高監管效能。

所謂「二選一」，是指平台通過與商家簽訂獨家協定等方式，使商家客觀上只能選擇一個平台進行合作與經營。

外賣平台強迫餐飲商戶「二選一」，由於外賣平台對未簽署「獨家協定」的商戶收取更高抽成，可能導致部分商戶通過漲價將成本轉嫁給消費者，或出現偷工減料、放鬆衛生管理降低成本的情況，對食品安全造成威脅。一旦商戶違反「獨家協議」，平台可能採取搜索降權、流量限制、技術障礙、扣除保證金等懲罰性措施，給餐飲商戶造成打擊。此外，一旦外賣平台企業形成市場封鎖效果，其他企業再想進入外賣市場就會面臨巨大障礙，難以形成規模效益，外賣平台市場有效競爭的動力也會被「凍結」。

「此次市場監管總局依法對美團『二選一』壟斷案做出處理，是強化平台經濟反壟斷監管又一重大成果，充分體現了國家公平公正持續強化平台經濟反壟斷監管、規範平台經濟領域競爭秩序的態度和決心。」上海交通大學特聘教授、競爭法律與政策研究中心主任，國務院反壟斷委員會專家諮詢組成員王先林表示。

所謂平台經濟，是指由互聯網平台協調組織資源配置的一種經濟形態。平台大致可分為兩類：一是資訊聚合平台，核心在於提供資訊，如Airbnb、58同城等；二是提供交易、物流等服務，如亞馬遜、淘寶等。

據中國資訊通信研究院資料，截至2020年末，大陸價值10億美元以上的數字平台數量為197個，比2019年增加23個；中國和美國百億美元以上平台企業數量占全球總數的84.2％，市值為12兆美元，約占全球總量的96.3％。

武漢大學法學院教授孫晉說，部分創立早且實力雄厚的數位平台積累起遠勝於競爭對手的技術、資料與資本優勢，通過明顯的網路效應對市場競爭秩序的威脅日趨嚴峻。同時，由新興技術衍生的演算法合謀、價格歧視、平台「二選一」、大資料「殺熟」、「扼殺式」收購、自我優待等反競爭行為多樣、隱蔽、複雜、頻發。此外，平台企業在資本實力、資料優勢、規則制定權力的加持下，運用資料、使用者流量和演算法等槓桿撬動各個市場上的市場占比，導致其商業平台無限伸展，在不同場域出現了一系列壟斷亂象。

北京清華大學法學院助理研究員劉雲總結稱，互聯網平台涉嫌壟斷違法的新型行為主要包括多個方面：濫用平台管理權，限制交易與優待自營業務；濫用資料和演算法控制權，實施排除或者限制競爭的行為；不合理地實施並購或者內部整合。

王先林注意到，中小企業相對平台往往處於弱勢，平台企業實施「二選一」等壟斷行為，勢必使平台內中小企業的經營自由受到限制，甚至可能危及生存。同樣，壟斷行為還限制了消費者的選擇，其合法權益也不能得到充分保障。