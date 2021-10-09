台師大政研所教授范世平近日在政論節目上稱，基進黨立委陳柏惟罷免案已升級為兩岸統獨戰爭。對此，國民黨台北市議員羅智強辦公室主任楊植斗十分不以為然，並預估，由此可見綠營未來將會「天天賣芒果乾」，不斷抹紅、抹黑罷免行動；楊植斗更起底范2014年曾鬧出「Ubike撞計程車」事件，事後還不斷跑給記者追，抨擊范果然與陳是同路人。

楊植斗7日在臉書發文表示，范世平在政論節目上嗆聲，說「刪Q」已經升級為兩岸統獨戰爭，他痛批：「刪Q最後決戰，干統獨之爭屁事？」楊植斗也警告，在可預見的未來，綠營肯定會天天賣芒果乾，企圖將刪Q的公民行動抹紅丶抹黑。

不楊植斗更指出，范世平本身親綠的背景不值一提，但有件更重要的事他必須提醒大家，范2014年11月曾爆出騎著Ubike在馬路正中央蛇行，被計程車按喇叭後心生不滿，拿單車撞計程車事件，當時范被媒體稱為「瘋狂騎士」、約訪還跑給記者追，事後范也承認錯誤並尋求與司機和解；原來他跟陳柏惟一樣都是「烙（落）跑仔」，難怪同病相憐，畢竟「天涯同是烙（落）跑人」。

楊植斗呼籲民進黨「不要再賣芒果乾了」，整天找一堆嘴巴上說要「抗中保台」 的人來護航陳柏惟 ，結果要扛責的時候全部跑了，人民也應該睜開雙眼，別被民進黨賣了還幫忙數鈔票。