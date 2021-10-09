國民黨立委費鴻泰昨在立院總質詢時指出，蔡政府離岸風電國產化的政策完全跳票，國庫仍得多付這9100億，批評執政團隊「國賊」，行政院發言人羅秉成也駁斥。對此，費鴻泰今再轟，質詢應有用力戳到行政院痛腳，顯然在啞口無言的蘇貞昌，只好拿張飛打岳飛的搬出馬維拉救援。

費鴻泰指出，他昨天早上的質詢，看來用力的戳到行政院痛腳！羅秉成急忙忙的澄清「離岸風電躉購費率是早在國民黨執政時代，2010年時就已訂定的政策，其用意是透過費率鼓勵廠商投資建設風場，『此與2018年才推動的風場設備國產化政策，在政策推動時間點跟目的都不盡相同』。」

費鴻泰表示，顯然在議場啞口無言的蘇貞昌，只好再次召喚馬維拉救援，反而充分澄清2010的躉購設計與2018年的躉購設計「在政策推動時間點與目的都不相同」，就是不同所以他才質疑！

費鴻泰說，2010年初期推動海陸風機計畫，國外的技術與模組勢必沒有現在的純熟，引進台灣確實也需要投資誘因，簡單的商業概念，建置數量少、風機小、技術待引進，自然躉購的評估點不同。

2018年，相關的技術都已臻純熟、國際的平均成本大幅下降、風機大型化發電量增加、躉購費率理應越來越低。蔡政府仍以高於國際2倍以上的價格，核定向國外風電業者躉購電力？當時不論立法院的質疑、或監察院的糾正，時任經濟部長的沈榮津堅稱，維持這樣高的躉購價格，全為技術材料的國產化，因為向外商購買電力的價格中，含有協助台灣建立風電產業的權利金。

費鴻泰指出，外商得標、簽約後，卻出現零組件屬全球專利，沒有辦法技轉給台灣業者、台灣根本沒有業者能做云云，擺明違約，而經濟部竟完全沒有反應？既不求償、也未見約束停工或修改合約！竟然還幫忙大開巧門、專案解套，撇開國產走專案進口！騙自己、騙政府、騙人民？

費鴻泰強調，看來蔡政府對國產化徹底跳票真的是沒話說了。離岸風電過高的躉購費率，我2018年、2019年就在總質詢分別提出過，蔡政府信誓旦旦的捍衛政策，言之鑿鑿如期如質的完成國產化！現在竟然弱到無力反駁，只好拿張飛打岳飛的搬出馬維拉救援？

費鴻泰認為，2018承諾離岸風電要國產化並高價躉購的經濟部長沈榮津、2021面對國產化全面跳票的行政院副院長沈榮津，拍胸脯的是你、現在逃避的也是你，真的是見證自己牛皮吹破的奇蹟。