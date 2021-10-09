大陸中央今天舉行紀念辛亥革命110周年大會，大陸國家主席習近平發表近40分鐘的重要講話，最後5分鐘提到台灣問題，重「申堅持和平統一、一國兩制的基本方針」，並痛批「台獨分裂是祖國統一的最大障礙，是民族復興的嚴重隱患。」

習近平表示，台灣問題因民族弱亂而產生，也將因民族復興而解決。這些是全體中華兒女的共同意志。正像孫中山先生所說，世界潮流，浩浩蕩蕩，順之者昌，逆之者亡。

習近平表示，以和平方式實現祖國統一，最符合包括臺灣同胞在內的中華民族整體利益。「我們堅持和平統一、一國兩制的基本方針，堅持一個中國原則和九二共識、推動兩岸關系和平發展。」

習近平表示，兩岸同胞都要站在歷史正確的一邊。共同創造祖國完全統一、民族偉大復興的光榮偉業。中華民族都具有反對分裂、維護統一的光榮傳統。

習近平痛批，台獨分裂祖國統一的最大障礙，是民族復興的嚴重隱患。凡是數典忘祖、背叛祖國、分裂國家的，從來沒有好下場，必將遭到人民的唾棄和歷史審判。

習近平重申，台灣問題純屬中國內政。不容任何外來勢力干涉。任何人都不要低估中國人民，捍衛國家主權和領土完整的堅強決心，堅定意志、強大能力。祖國完全統一的歷史任務一定要實現，也一定能夠實現。