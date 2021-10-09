好食券怎麼用。(取自好食券官網)

振興五倍券正式上路，只要是在10月29日前綁定數位五倍券的民眾，都可免抽籤獲得500元的好食券，使用地點包含餐飲、糕餅、夜市小吃／市場。但昨天有一名網友透露，結果綁了之後，去百貨公司美食街逛一圈，很多優惠都只限定紙本，「媽的有夠後悔數位綁定，還不能改，連百貨公司都沒幾家能用」。

有網友在《批踢踢》發文寫下「有人五倍券數位綁定後悔的嗎？」並提到「被政府騙去數位綁定五倍券，說什麼前幾名多好，有好食券500元」，結果綁了之後去百貨公司美食街逛一圈，很多店家都是限定紙本，紙本能用的店家遠多過能用行動支付的店家；原PO也說，自己綁定悠遊付之後才發現根本沒幾家能用，自己有夠後悔數位綁定，還不能改。

原PO更詢問大家「有人數位綁定五倍券也後悔的嗎？」此文引發不少網友熱烈討論，有人說「後悔到不行」、「後悔到不行，每次都是紙本優惠，真的一直騙欸」、「經過上次三倍券，這次秒選紙本」；但也有人認為數位綁定很方便，「沒差！只買好市多」、「綁信用卡買蝦皮，已經花掉一半了，沒困擾」、「完全不會，隨便刷一兩單就用完了」。

還有網友認為，紙本是店家自己推的，怪政府幹嘛，才500隨便吃就花完了好嗎，最好這麼難找。