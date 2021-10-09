女星蘿莉塔從《大學生了沒》出道，直率不做作的個性，不僅活躍於各大綜藝節目，也圈了不少粉絲，近日上節目坦言過去為了不讓其他人發現自己暴牙，還為此去打玻尿酸，但副作用導致鼻型崩壞，讓她坦言得不償失。

蘿莉塔近來上節目《媽媽好神之俗女家務事》，討論「女明星黑歷史大公開」的主題，她表示年輕時為了能掩飾暴牙的真相，一度想過要隆鼻和隆下巴，但礙於價格太貴，只好改打價格較便宜，僅需花費幾千元的玻尿酸，但沒想到玻尿酸會流失，接著會往旁邊擴散，導致當時鼻子變超大，甚至還被網友私訊詢問「縮鼻頭手術在哪做的」。

蘿莉塔縫雙眼皮竟直接拉出一條線。（圖／Youtube）

此外，蘿莉塔透露雖然是天生雙眼皮，但右眼是內雙，由於羨慕外國人的深邃雙眼，因此決定縫雙眼皮，沒想到某次出門時，朋友提醒她臉上疑似沾到睫毛膏的屑屑，沒想到一摳竟直接拉出一條線，讓她驚呼：「我的雙眼皮一個月內直接沒了」，後來跟她去同間醫美診所隆鼻的朋友，因為鼻子上有痘痘不消，去看醫生才知道是「隆鼻假體衝破鼻子」，坦言全是因為貪小便宜嘗盡苦頭。

之前全台疫情升溫，蘿莉塔許多通告都被取消，讓她透露為此申請政府紓困4.0，沒想到耗費11小時，直到半夜2點半才成功登入，輸入完資料就跳出「不符合資格」5個字，讓她發文崩潰表示：「見鬼的紓困完全沒紓到我啊」。