防疫成為新常態，國民黨立委費鴻泰推出「打疫苗沒」Q版貼圖，費鴻泰指出，在這新疫情時代，這16個Line 貼圖，可用在合適的情境，讓對方看到貼圖就了解情況。

費鴻泰指出，最近親朋好友見面，大家互相問好，就會問上ㄧ句「打疫苗沒？」無論是接種流感疫苗、預約接種COVID-19的第一劑疫苗或第二劑疫苗，都是民眾非常關心的事。尤其，最近預約BNT疫苗第一劑，以及AZ疫苗第二劑接種，分別於10月份啟動預約，採分流方式進行。

費鴻泰表示，自從新冠肺炎疫情爆發後，世界各地都受影響，「打疫苗、戴口罩、量體溫、勤洗手」成為抗疫、防疫的重點工作。防疫成為「新常態」，費鴻泰適時推出「用心在乎你V3.0」- 防疫期間用語，共有16個貼圖。

費鴻泰認為，在這新疫情時代，這16個Line 貼圖，可用在合適的情境，讓對方看到貼圖就了解情況。例如，訊息接收方看到「宅在家」、「視訊會議中」等貼圖，立即了解。