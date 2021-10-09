今天是美國職棒季後賽第四天，迎來了四場分區系列賽，稍早太空人以9：4擊退白襪取得聽牌，釀酒人以2：1險勝勇士拔得頭籌，而接著是重頭好戲紅襪對光芒，紅襪本場比賽打擊全面爆發，全場灌進20支安打、5發全壘打，5人繳出猛打賞成績，最後以14：6打垮光芒，將系列賽扳平至1：1，免於落入對方聽牌劣勢。

JORDAN 4s.



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這場比賽紅襪派出王牌先發投手賽爾(Chris Sale)出馬，本季他剛傷癒復出，拿下5勝1敗自責分率3.16成績，證明自己寶刀未老，不過他今天投1局就被打退場，被敲4安打狂失5分，挨了1支滿貫全壘打，在他下場時紅襪以2：5落後，氣勢整個就在光芒這邊，不過之後劇情完全大逆轉。

第3局紅襪展開煙火大秀，3、5局他們接連打出4發全壘打拿6分，是今天能獲勝關鍵時刻，3局波格茲(Xander Bogaerts)率先開轟擊出陽春炮，今天他5打數3安打貢獻2分跑回2分，接著下一棒佛度戈(Alex Verdugo)上演「背靠背」再轟陽春炮，今天他也是5打數3安打貢獻2分跑回2分，比數來到4：5。

第5局紅襪不客氣了，單局灌4分，第二棒中外野手E.赫南德茲(Enrique Hernandez)繼續轟陽春炮，E.赫南德茲手感發燙，總計6打數5安打貢獻3分跑回3分，是打線最凶猛一員。紅襪用三支全壘打瞬間將比數追平到5：5，光芒氣勢被撲滅，而接下來紅襪打算趁勝追擊，你沒猜錯，又是一發全壘打出現了，這次是凶猛3分炮。

馬丁尼茲(J.D. Martinez)2好2壞時逮中投手82.4 mph滑球，將球炸向中外野，波格茲、狄弗斯(Rafael Devers)全回本壘得分，瞬間拉開到8：5，馬丁尼茲5打數4安打貢獻3分打點跑回1分，紅襪完全扭轉比賽局勢，也讓光芒1局滿貫炮化為烏有。第6局光芒靠韓國打者崔志萬陽春炮稍稍止血，追到6：8，但仍無法停下紅襪猛烈攻勢。

第7到9局紅襪攻勢繼續，連續再攻6分，光芒投手華卡(Michael Wacha)堪稱最大苦主，他投2.2局被敲9安打狂失6分，其中包括1支全壘打。第7局瓦奎茲(Christian Vázquez)擊出一壘安打再添1分，今天他5打數3安打2分打點跑回1分。第8局狄弗斯錦上添花來一支2分炮，徹底打垮光芒。

Raffy goes bridge and the Sox are pouring it on!



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第9局紅襪仍停不下來，瓦奎茲擊出強勁滾地球讓光芒野手沒接好，裁判認定這是一壘安打，分數繼續推進，接著E.赫南德茲擊出本場個人第5支安打和第3分打點，將比分帶到14：6，光芒投手華卡這時已徹底投降，教練無奈換投才得以解決最後一個出局數，紅襪攻勢到此為止，最後紅襪由浩克(Tanner Houck)拿下勝投。