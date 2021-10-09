行政院官員一句「蚵仔麵線20元」言論引發各界撻伐，國民黨主席朱立倫直言，「吃米不知道米價」，一碗蚵仔麵線反映出蘇內閣官員高居廟堂，不知民間疾苦，呼籲蘇院長謙卑一點，不用每天和立委抬摃，應多感受一下人民的辛苦。

朱立倫指出，「吃米不知道米價」是用來諷刺他人不知道生活困頓、世道艱辛的俗語，前天主管物價的行政院主計總處長被問到現在一碗蚵仔麵線多少錢？他的回答是「20元」。

朱說，20元的蚵仔麵線曾經有，但那是20至30年前的陳年往事，現在起碼40至50元一碗，至少漲了一倍以上。朱立倫表示，一碗蚵仔麵線反映出蘇內閣官員高居廟堂，不知民間疾苦；蘇內閣不知物價一直漲，唯有薪水跟不上；蘇內閣也不知為什麼大家都希望發現金，因為買蚵仔麵線時不能用行動支付或五倍券，太多太多的不知道了。

朱立倫怒酸， 蘇院長謙卑一點，不用每天和立委抬摃。多聽聽人民的聲音，多感受一下人民的辛苦吧！朱並在留言附上，他常吃的桃園大廟口蚵仔麵線說，價格調整至今，招牌上都看得出痕跡，現在一碗60元。