國慶焰火明晚8時將閃耀港都夜空，除了海景第一排2萬席座位及15個最佳觀賞點可欣賞焰火外，如果不想人擠人，也有別的選擇。高市府明（10）日晚間將啟動台灣史上首次多視角的國慶焰火轉播，讓民眾也能體驗如臨現場的震撼感受。

15個最佳觀賞點步行指南。（高市府提供）

高市新聞局表示，可用電視收看的有中華電信MOD、MOD壹電視綜合台（312頻道）、有線電視年代MUCH台（38頻道）；網路通路則涵蓋中華電信MOD及Hami Video、LINE TODAY、Yahoo TV、高雄市政府YouTube頻道、高雄一百Facebook；高雄廣播電臺（FM94.3、AM1089）也將把高雄市立交響樂團在焰火施放時的演奏即時傳至聽眾的耳中。

15個最佳觀賞點步行指南。（高市府提供）

其中，國內電信龍頭中華電信以全方位視野技術所打造的多視角轉播，涵蓋最貼近發射點的「發射視角」、以空拍機帶領觀眾凌空俯視的「上帝視角」、由高雄新地標大港橋及水岸輕軌陪襯的「大港視角」，以及在媽祖庇佑的海之彼端、以高雄港市為焰火背景的「女神視角」，將帶來前所未見的視覺饗宴。

國慶焰火明晚將在港都登場，除了親臨現場，也可以透過轉播欣賞。（高市府提供）

此外，高雄旅遊網Youtube頻道全新推出秘密武器－24小時4K即時影像，不論身處世界何地，當晚都可透過頻道，從壽山LOVE情人觀景台的絕佳視角，同步感受焰火的絢爛美麗。

高市觀光局也提醒，主觀賞區中籤民眾請於今（9）日晚上11時前，到高雄市政府Line官方帳號點擊置底圖文選單「國慶焰火預約結果」，填寫線上資料完成領票程序，逾期者視為自動放棄，中籤者可再另帶一人參加，小朋友也算一個名額。中籤者須由本人參加，並於10日當晚6時30分前憑身分證與同行者完成報到、驗證才能入場。

高雄市長陳其邁表示，雙十國慶焰火是慶祝國家生日的壓軸重頭好戲，竭誠歡迎民眾至高雄共襄盛舉，市府也公布高雄港區周邊15個最佳觀賞點（ https：／／bit.ly／3AsUUl0 ），搭乘大眾運輸後僅需步行20分鐘內皆可到達，「用走的就會到」是本次賞焰的一大特色。