疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心宣布自5日起有條件開放KTV等休閒場所營業，隨著雙十連假與振興五倍券領用上路，預估民眾結伴聚會歡唱將呈現「報復性」增加，淡水警分局於8日晚間規畫執行擴大臨檢及路檢勤務，特別針對鬆綁復業的娛樂群聚場所實施臨檢查察，絕不容許有酒醉鬧事或鬥毆等違法情事發生，展現警方防疫及維護治安的決心，也避免業者投機心態。

淡水警分局於8日晚間規畫執行擴大臨檢及路檢勤務。（淡水警分局提供）

因新冠疫情停業近5個月的視聽歌唱業、資訊休閒業，終於盼到復業的曙光，並迎來國慶連假與振興五倍券商機，消費者也準備高歌一曲紓解許久的煩悶，8日淡水警分局動員50名警力，針對轄內已申請復業的KTV、汽車旅館及養生館等7個處所進行擴大臨檢，除檢視復業許可相關文件外，也提醒消費者務必遵守相關防疫指引，開心娛樂之餘，也要把防疫措施做好做滿，保護自己，也保護他人。此次擴大臨檢成果查獲毒品案3件、詐欺案7件及公共危險案2件。

淡水警分局於8日晚間規畫執行擴大臨檢及路檢勤務。（淡水警分局提供）

淡水警分局於8日晚間規畫執行擴大臨檢及路檢勤務。（淡水警分局提供）

淡水警分局表示，隨著本土疫情趨緩，諸多限制也陸續鬆綁，但是警方仍將持續不定時針對特定營業場所實施臨檢及稽查，也呼籲業者應負起社會責任，於雙十連假期間，如有滋事徵兆或其他不法情事，務必立即通知警方到場，以及時消弭或處理，強調公權力不容挑戰，更不容許任何違法脫序的行為發生。

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！

★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障