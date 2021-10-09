一名曾姓男子騎車外出用餐，遭被警方攔檢測得酒精呼氣值0.5mg/L而送法辦，由於由曾男曾於107年酒駕遭逮，屬於累犯，一審法官判他5個月徒刑。曾男上訴辯稱，是因愛女多年前遭酒駕者撞死，他才會借酒澆愁，且他是飲酒後隔21小時才被逮，表示自己相當手法，只是因為自己有肝病，新陳代謝差，否則一般人早就沒事，希望法官減刑，但法官認為，若是因為愛女為酒駕受害者，曾男更應遵守法紀，上訴理由讓二審法官完全傻眼，因此駁回定讞。

根據判決書記載，曾男於2020年11月30日晚間8點許，騎機車時遇警攔檢；測得他的酒精呼氣值0.5mg/L，依公共危險罪嫌送辦，由苗栗地方檢察署聲請簡易判決，法院查出，曾男曾於2018年也因酒後駕車被判4個月確定，並已易科罰金執行完畢，於5年內又犯，為累犯，依規定加重其刑，判他5個月，可易科罰金。

但曾男不服，上訴辯稱他飲用啤酒係為逃避喪女之痛，因為他的愛女於民國99年間就讀大學時遭他人酒駕撞擊身亡，案發後他就罹患嚴重憂鬱症、失眠症至今。

因此曾男認為他僅是藉酒消愁之舉，與一審法官「參加聚會、飲酒作樂、舉觴狂歡」不應等同視之。雖然承認自己有酒後騎車之行為，但目的只是騎乘機車外出用餐，且用餐的小吃店距離住家約1 至2 分鐘車程，遭查獲的地點距離離住處僅300 公尺，他是用餐完畢後立即返家，期間沒有多做任何停留，也沒有酒後吵鬧滋事，更沒有騎車搖晃、反應遲鈍、判斷力下降等顯然影響用路安全之危險駕駛行為。

曾男還強調，他飲用啤酒時間為前晚20至22時許，直到時隔21小時後，於隔日晚上時許遭查獲，如以正常人新陳代謝功能所需時間推算，被告體內所殘留之酒精應已代謝完畢，但他長期患有肝病，肝臟解酒功能較差，無法如同正常人於正常時間將所服用的酒精代謝完畢，他當時酒後在家中休息長達21小時後才騎車外出用餐，並非不知戒慎自持，反而是有所注意並有所節制，絕非心態不佳。

但二審法官認為，曾男上訴答辯，不得合理化他酒後駕車之理由，而且如果以曾男所陳述其女於99年間就讀大學時遭他人酒駕撞擊身亡等情節若屬實，理應對此種犯行深惡痛絕，而警惕自己避免酒駕。

未料曾男反而在107年間、109年間（本案）兩度犯下酒駕案件，造成對其他用路人生命、身體安全之潛在危險，罔顧其他用路者之安全，因此曾男主張難謂合情合理，更遑論難以令人信服而作為減輕其刑之理由，因此駁回上訴。