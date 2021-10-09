隨著行動裝置普及，社群通訊軟體經過幾次更迭，除了傳訊息之外，也能透過LINE進行聯繫和通話，許多人都有「秒回」的習慣，但無形中也被佔用掉不少時間。就有網友刻意改變使用LINE的習慣，沒想到不僅生活有了顯著變化，也能從訊息焦慮中解脫，貼文一出隨即引發熱議。

原PO日前在PTT「WomenTalk板」PO文透露，因為工作的關係，長時間都在電腦前，下班後也同樣如此，過去只要LINE有訊息通知，她都會「秒回」，但最近發現不少人習慣「有空才回」，因此她便把通知全數關掉，不論是朋友、家人、有好感的對象，都是有空才回，沒想到自己工作更專心，追劇、運動也不會被打斷，「好像有種從訊息焦慮中解脫的感覺」，讓她不禁好奇「大家也是有空才回訊息嗎？」

貼文一出隨即引起網友共鳴，紛紛留言回應「其實這樣蠻好的」、「本來就不該被訊息綁架」、「一直都這樣，完全掌控自己的時間」、「我都是重要的才開通知，其他都是看到才回，朋友都是真的急就打電話」、「我以前工作時秒回是因為對方的事情會卡在我這，處理完後就不用秒回了」。

也有不少用戶分享，「我都固定晚上11點到1點才好好回訊息，其他時間就有空才回」、「我也是最近開始關通知，真的比較有效率」、「現在開始也這樣了，之前一直有點訊息焦慮，決定放過自己」、「以前也是都秒讀秒回，後來發現一堆人根本沒這樣，累的都是自己」。