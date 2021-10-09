200特約店家已做好迎賓準備。（金門縣府觀光處提供）

「2021金門老兵召集令」活動10／15起跑，近200家特約老店家、新商號加入「老兵福利社」行列，迎接回到英雄島的老戰士、眷屬在復刻懷舊風的戰地小店，重溫昔日與袍澤弟兄島休時來一碗炒泡麵、紅豆冰，退伍時貢糖、高粱酒和砲彈鋼刀塞滿黃埔包的美好回憶。

這些完成門面打點的特約店家「老兵福利社」，準備迎來新一波以老兵、眷屬為主的遊客，縣府觀光處特別製發特約店家活動手冊、海報和旗幟，協助店家宣傳行銷，也引導老兵入店享受限定版消費優惠。

縣府觀光處特別製發特約店家活動手冊、海報和旗幟，協助店家宣傳行銷，也引導老兵入店享受限定版消費優惠。（金門縣府觀光處提供）

觀光處說明，今年加入老兵召集令活動特約店家相當踴躍，涵蓋餐飲、小吃、冰果室、旅宿、貢糖、麵線、一條根、鋼刀、烘焙、五金建材、旅行社、租車等將近200家，無論老商號、新店家，希望以復刻「老兵福利社」面貌或服務，貼近老兵懷舊的心情。

「2021金門老兵召集令」活動10／15起跑，200特約店家懸掛活動旗幟，做好迎接遊客的準備。（金門縣府觀光處提供）

當地特產業者表示，新冠疫情打亂金門各行各業，很期待即將啟動的「老兵召集令」活動，再帶來街頭人群穿梭的熱況，也與老戰士們再話當年「軍民一家」，多采多姿的戰地故事。

「金門老兵召集令」自10／15至12／15一連舉辦2個月，縣府歡迎曾經駐島服役且已退役的陸、海、空軍老兵重返英雄島，凡於活動期間返金旅遊並完成指定任務，即可獲贈老兵專屬紀念酒，限量5000份，送完為止。活動詳情可上〈金門行動旅服系統〉查詢。

該系統整合金門「吃、住、買、玩、賞、行」6大旅遊需求，已有近400家業者加入，縣府歡迎遊客多加利用。

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