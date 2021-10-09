美國黃石國家公園以豐富的野生動物資源和地熱聞名，其中間歇泉美景更是園區內的人氣景觀，吸引眾多遊客前來觀賞，然而這些間歇泉溫度極高，還具高度腐蝕性，其實非常危險。近日美國一名女子為了拯救愛犬，竟跳入滾燙的熱泉中，被父親救出後，不但全身大面積燒燙傷，手掌甚至因此被溶解，傷勢十分嚴重。

根據《每日星報》報導，20歲的萊哈（Laiha Slayton）日前和父親帶著愛犬，到黃石國家公園（Yellowstone National Park）旅遊，並徒步走到地熱區火洞河（Firehole River）附近散步，未料愛犬卻突然越走越靠近熱泉，接著不慎掉了進去，並發出哀號慘叫聲，萊哈見到愛犬有危險，竟毫不猶豫地跳進極具腐蝕性的滾燙熱泉，想要把牠救出來，然而卻也讓自己陷入險境。

萊哈的父親見狀，顧不上自己的生命安全，也衝到熱泉邊把女兒和愛犬拖上岸，雖然雙腳因此受傷，但他仍忍著疼痛開車前往蒙大拿州西黃石鎮求救，目送女兒坐上救護直升機離開，萊哈的父親在前往醫院以前，還先把愛犬送到獸醫診所，但早就為時已晚，愛犬已經不幸身亡。

愛達荷州醫療中心燒燙傷科的醫療團隊檢查後發現，萊哈多處皮膚都已嚴重潰爛、掉皮，全身有70%的面積為二度燒燙傷、20%為三度燒燙傷，手掌甚至已經完全被溶解，雖然在進行治療後，萊哈的情況已經有所好轉，但目前仍處於昏迷狀態。

萊哈的姊姊卡咪（Kami）透露，父親腳上的燒燙傷已經接受治療，並大讚他是英雄，「所有的父母在這樣的情況下都會做一樣的事，但不是每個父母都會經歷這種創傷性事件，他差點眼睜睜地看著女兒死去」，同時卡咪也在網路上發起募資，希望可以籌得足夠的醫療費用，並期許萊哈能夠快點醒過來。