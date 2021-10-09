台藝大美術系謝立琪（Kiki）有著甜美外型及魔鬼身材，在學校時憑著校花級美貌登上表特版，去年雙十國慶曬出一張穿國旗比基尼造成轟動，今年國慶前不忘PO出國旗比基尼照，讓她的好身材再度成為話題。

168cm的謝立琪（Kiki）擁有34D、25、35高䠷身材，也是JKF女郎，在IG上總是不吝嗇展現完美曲線，達到48萬人追蹤，今(9)日她曬出一張穿著國旗比基尼照並寫下「再忙都不能忘記國旗照，國慶連假第一天！大家都去哪裡玩了」，同時她也hashtag「#這太適合做長輩圖」，似乎想讓粉絲製成長輩圖分享同好，而謝立琪穿著國旗比基尼，使她穠纖合度的曲線一覽無遺。

謝立琪去年因國旗比基尼讓青天白日圖形變形，今年同套比基尼再度上陣，粉絲高興的留言「性感」、「美人兒」、「正妹」、「早安愉快，美麗美女，美麗好心情，週末愉快，炎熱的天氣多渴溫暖的水，性感的美女」、「正翻了」、「美女好身材太完美了」、「超美的」。

此外，謝立琪近期籌備第二本寫真集，在IG能搶先見到美照，日前火辣搶先曝光她穿紅色內衣大秀南北半球，其中一張更是乍現三角洲，讓粉絲怪她留言「難怪天氣好熱」，謝立琪的影片也補捉到情侶吵架，粉絲曝「有可能男方在偷看謝立琪，被抓包引起」。