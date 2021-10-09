旗津黑沙星座沙雕之天蠍座。（高市觀光局提供）

旗津黑沙星座沙雕之摩羯座。（高市觀光局提供）

觀光局提醒，過港隧道將於當日下午3時起開始管制，建議要前往旗津賞焰火的民眾勿自行開車或騎車，可於鼓山輪渡站搭乘旗鼓渡輪或至捷運前鎮高中站搭乘接駁車前往。（高市觀光局提供）

2021國慶焰火睽違20年，明晚將在高雄港灣施放。高市觀光局也曝光國慶彩蛋，「旗津黑沙玩藝節」提前登場，以星座、星際元素為主題，而旗津沙灘也是觀賞國慶焰火的外圍最佳景點之一，高市觀光局也提醒，當日下午3時起過港隧道開始管制，建議民眾搭渡輪或接駁車前往。

為迎接大量觀光人潮，高市國慶連假也採取「分流」方式，多檔活動齊發，分散人潮。除了備受期待的30分鐘國慶焰火外，觀光局還推出秒殺的「高雄愛。月熱氣球」繫留體驗活動，今再加碼宣布「旗津黑沙玩藝節」將於10月22日登場，邀請民眾10月10日先到旗津沙灘賞沙雕。

觀光局表示，今年以「星沙傳奇」為主題，打造高度超過6公尺的大型主雕以及各具特色的12星座沙雕。特色12星座沙雕融合星座特性與高雄在地文化、特色，如愛吃美食的金牛座捧著來旗津必吃的大碗公冰，邊品嚐高雄大樹特產－鳳梨。兼具冒險、勇氣及十足行動力的牡羊座，駐足於全台首座水平旋轉橋－大港橋，欣賞高雄港水岸觀光美景等。

為振興商圈、活絡產業發展，觀光局將於活動期間邀請旗津區、鹽埕區、鼓山區在地業者及高雄旅宿業者，一同參與「沙很大登錄抽好禮」活動，凡是於活動期間至指定店家消費，憑消費發票或收據登錄活動網站，就有機會將GOGORO、iPad、Switch等總價值高達20萬的好禮帶回家，消費愈多、機會愈大。

觀光局提醒，過港隧道將於當日下午3時起開始管制，建議要前往旗津賞焰火的民眾勿自行開車或騎車，可於鼓山輪渡站搭乘旗鼓渡輪或至捷運前鎮高中站搭乘接駁車前往；此外，因焰火在高雄港區施放，旗鼓渡輪於晚間7時30分至9時之間將暫停營運，散場後可先在旗津嚐遍美食後，再搭乘渡輪回家。