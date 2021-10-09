【全程影音】罷免林昶佐二階3.3萬份連署書送件 議員：要還萬華一個清白！｜中時新聞網

台北市中正萬華區無黨籍立委林昶佐罷免案，進入第二階段連署。領銜人鄭大平、台北市議員鍾小平及金色力量主席童仲彥等人9日前往台北市選舉委員會，繳交3萬3千份連署書。

鍾小平表示，藍軍系統一共連署了3萬3千份，展現萬華大團結，他也接到國民黨主席朱立倫主席指示，給了很多鼓勵、支持。

鍾說，包含鍾小平服務處3萬份、領銜人周世雄2千多份，金色力量主席童仲彥800多份，有信心會通過，希望公投綁罷免12月18日公投，中選會依法行政。

鍾小平批評，林昶佐行為令人髮指，被環南市場自治會林勝東嗆，林會長就在對面、都他的樁腳，他卻視而不見，等了30分鐘，就為了幫衛福部長陳時中開車門，「什麼時候萬華選出的唯一的立委變成政治小李子？」

鍾小平再轟，衛福部次長石崇良敬說萬華是防疫破口，但病毒是外國帶進來的，竟栽贓萬華，孰可忍孰不可忍，當國家機器陳時中、行政院長蘇貞昌、石崇良都在圍毆萬華民眾，唯一的立委林昶佐不辯護、還清白，還踹萬華一腳。

鍾小平強調，立院審查買四千萬劑疫苗林昶佐投反對，他也贊成萊豬進口，對萬華傷害最深的3＋11報告，他也投反對票，真相至今未明，一定要罷掉林昶佐才能還萬華清白。

鄭大平表示，第三階段罷免行動，按照規定罷免前十天才可運作，也會遵守法規，希望萬華人全部出來投票，不要讓人家看不起我們。

童仲彥表示，陳柏惟跟「閃尿」林昶佐有共同特點，皆是民進黨在選舉投機，不小心贏得的選區，不小心當選了當然不會做立委。童仲彥強調，若不換掉民進黨永遠會派最爛的來選中正萬華，若不團結讓閃尿下來，永遠都被人看衰。