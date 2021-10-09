49歲吳綺莉過去和武打巨星成龍爆出婚外情，未婚生下一女「小龍女」吳卓林，近日香港受「獅子山」颱風影響，今(9日)發出8號風球警報，但昨天當地風速便很強，還發生棚架倒塌意外，造成一人死亡，今凌晨吳綺莉在微博發文，透露自己與死神擦肩而過，昨她剛好經過倒塌地點，沒想到半小時後竟發生事故。

吳綺莉早年競選亞洲小姐成為冠軍出道，1999年則和已婚的成龍發生婚外情，轟動香港，之後吳綺莉生下吳卓林，母女相依為命，近年因吳卓林長大，母女頻因吵架登上新聞版面，2017年吳卓林公開出櫃，到加拿大與大她12歲的Andi結婚同居，兩人回到香港，又爆出與吳綺莉起爭執，母女倆關係陷入冰點。

吳綺莉發文。（圖／翻攝自吳綺莉Elaine微博）

對於外傳經濟來源謎團，吳綺莉先前受訪澄清：「很多朋友問我，我的錢是從哪裡來？我說都是天掉下來的，只是開玩笑！」並強調現在手上的財產都是靠自己賺的，從未仰賴過別人伸手幫忙，她更自曝私下愛買房地產投資，曾在上海買下沒有裝修的樓房，自己裝潢後再賣出去，靠這樣小賺一筆，她更分享秘招，不用一開始就投資貴的房子，先從便宜買起也可以。

今凌晨吳綺莉發文透露失眠，原來昨香港一處棚架倒塌，一位55歲的女性因此身亡，吳綺莉感慨說：「今天逃過一個災難，到現在都睡不着（著），就在我行過這條路的半個小時後，就出了意外一個很努力的女工冒着（著）風雨上班，而離開了我們、我們活着（著）的每一個人還有什麼需要投訴，人生實在太無常了，希望一個善良的人、一路好走。」發文一出也讓網友相當驚訝，紛紛說：「平安」、「保重，祈禱同胞眾生皆安」。