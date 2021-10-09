誰說換鍵盤、滑鼠等電腦周邊只是電競玩家的專利？近年各大電腦廠商都紛紛推出「高顏值」的電腦周邊商品，甚至更與不同知名角色IP或插畫家合作推出聯名款系列商品，業者表示，近年因著電腦周邊不再僅是單純的黑色加RGB背光設計，所以吸引了不少從沒更換過電腦周邊設備的使用者，甚至是女生開始入手，而此次將介紹最近人氣的「高顏值」系列電腦周邊商品。

Logitech羅技大走可愛插畫風 POP KEYS無線機械式鍵盤打Emoji超順手

Logitech X Pebble M350 鵝卵石無線滑鼠，定價699元；Logitech X 毛毛蟲文創「白日，夢工廠」實體通路限定款上蓋單入，定價149元。（Logitech羅技提供）

Logitech羅技 x 「憑實力軟爛日記」K580+Pebble M350鍵鼠禮盒組，通路限定價1990元，10月13日正式上市。（Logitech羅技提供）

Logitech羅技 x 「憑實力軟爛日記」Pebble M350滑鼠上蓋組，定價799元，10月13日正式上市。（Logitech羅技提供）

Logitech羅技今年就推出了一系列與插畫家聯名的鍵盤及滑鼠系列，像是與毛毛蟲文創聯名「白日，夢工廠」的Pebble M350鵝卵石無線滑鼠系列以外，本月還有與「貓貓蟲咖波憑實力軟爛日記」聯名推出的全新系列，不僅有共5款的Pebble M350無線滑鼠蓋組合，還有K580+Pebble M350鍵鼠禮盒組，更獨家加贈滿版咖波日常滑鼠墊與背著滑鼠貓蟲的咖波造型鍵盤掛件，放在辦公桌上更顯療癒。若進一步想要更換機械式鍵盤的話，則有POP KEYS無線機械式鍵盤系列，不僅配色時尚，鍵盤也是採茶軸軸體，鍵擊手感也更舒適，最特別的還有可更換及自訂的獨創客製化EMOJI功能，一鍵即可輸入表情符號最順手。

華碩全新月光系列配件登場 粉紅設計配上小皇冠更少女

Logitech羅技 POP KEYS 無線機械式鍵盤，共夢幻紫、魅力桃、酷玩黃 3色，定價2690元。（Logitech羅技提供）

ROG PNK LTD系列電競周邊，1290元起。（華碩提供）

ROG Strix Fusion 300 PNK LTD電競耳機，隨附可拆卸小皇冠配飾，定價3490元。（華碩提供）

華碩旗下的電競品牌ROG商品向來深受電競玩家歡迎，而為了一改傳統的電競風格，近年就推出了全新以粉色及柔灰配色設計的周邊配件，喜歡簡約風格的就有月光系列的ROG Strix Scope NX TKL鍵盤、ROG Strix Impact II光學滑鼠、ROG Strix Go Core耳麥等，當中80%配置的ROG Strix Scope NX TKL月光版，採ROG NX機械青軸，更可搭配可自訂Aura RGB燈效，可是內外兼備的好搭檔。另外還有ROG PNK LTD系列電競周邊，採粉配灰色的設計，像ROG Strix Flare PNK LTD機械式電競鍵盤就搭載了德國製造的Cherry MX RGB軸，左側更配置了專用媒體鍵與音量滑輪，內建Aura Sync RGB燈光效果，可一次整合所以裝置的RGB燈光模組，配上可拆卸小皇冠配飾的同系列ROG Strix Fusion 300電競耳機，整套集結滿足感大大增加。

Razer寶可夢系列陪你渡過辦公時光 讓皮卡丘為桌上充滿電力

華碩推出10月底前購買月光系列電競鍵盤、滑鼠及耳麥三件組，隨貨附贈ROG Cetra II Core月光版入耳式耳機。（華碩提供）

Razer寶可夢系列，擁有皮卡丘Ornata鍵盤、DeathAdder Essential滑鼠、Goliathus Speed滑鼠墊及Hammerhead True Wireless真藍牙無線耳機可供選購。（Razer提供）

說到人氣電腦周邊配備，當然少不了Razer的寶可夢系列，全套以皮卡丘為主題，擁有Ornata鍵盤，採獨立背光按鍵，並可透過Razer Synapse自訂鍵盤的動態黃光效果，同時採Razer機械式薄膜混合按鍵軸，結合了柔軟緩衝觸感與機械軸的清脆敲擊回饋，更附上皮卡丘人體工學設計護腕墊，另外還有DeathAdder Essential滑鼠，搭配Goliathus Speed滑鼠墊，最可愛的是Hammerhead True Wireless真藍牙無線耳機還以精靈球造型設計，打開時更會有皮卡丘的叫聲，粉絲們一定愛不釋手。另外還有新版的Kraken BT Kitty Edition無線藍牙耳機，貓耳朵不再像舊版般為可拆卸式，而是與耳機直接連在一起更會同步發光最可愛。