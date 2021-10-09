台中市政府與中央補助斥資4億餘元打造的「台中市大里國民暨兒童運動中心」，通過試營運後，9日正式開幕啟用，市長盧秀燕到場參加開幕記者會，並入內參觀，該運動中心設計有專屬孩童運動空間，趁國慶連假3天，市府邀大人、小孩做伙來運動，享受親子時光。

市長盧秀燕說，台中市大里區是台中市人口第3大的行政區，人口高達21萬多人，所以這麼多年來鄉親都希望，能夠蓋1座國民運動中心，那經過市府團隊努力，堅持「開不了工的要開工，完不了多的要完工。」大里國民暨兒童運動中心終於完工。

盧秀燕表示，目前新蓋的運動中心是全國、台中市首創的國民運動中心都有附設兒童運動中心，所以大人小朋友都可以來。

盧秀燕表示，那所以未來這個中心成立之後呢？就是希望我們的市民朋友、大家運動休閒健康，台中打造「酷城市、酷運動」目的，那今天要特別感謝大家的幫忙，才能夠完成這座國民運動中心大心，讓台中市民、朋友、不管大人、小孩或者是長者，都能夠在這個地方運動健身養身，放假時能開心地玩。

台中市運動局指出，台中市大里國民暨兒童運動中心是台中市台中市第5座完工啟用的國民運動中心，先前已完成朝馬、北區、南屯、長春國民運動中心，大里國民暨兒童運動中心座落於大里運動公園，藍白色調的建物外觀充滿陽光、朝氣，象徵運動帶動健康，可望成為台中市打卡新地標。