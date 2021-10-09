海軍張騫、武昌軍艦9日停泊高雄新濱碼頭，周末開放民眾參觀，提前替國慶焰火暖身，莒拳戰技、軍樂隊演出超吸睛。高雄市長陳其邁表示，最近共軍出入頻繁，盼藉由登艦參訪，奠定全民國防。
為配合睽違20年的國慶焰火重返高雄港區，高雄市政府特別協請海軍艦隊指揮部，將成功級張騫軍艦及拉法葉武昌軍艦停泊在新濱碼頭，開放民眾登艦遊覽。活動現場還規畫海軍陸戰隊莒拳隊、戰鼓表演，立志中學軍儀隊也偕同演出。兩艘軍艦上皆有海軍官兵駐點導覽讓民眾能一窺軍艦神秘面紗，大秀海軍國防實力。
陳其邁表示，海軍肩負維持台海和平穩定的任務，尤其最近台灣防空識別區與藍色海疆上，共軍出入頻繁，海軍這段時間保衛家園相當辛苦，盼藉由登艦參訪，奠定全民國防。
陳其邁也強調，高雄是海軍的家，也藉此活動向海軍與全體國軍致敬，市府未來也會全力推動全民國防，並提供海軍官兵與家屬最好的照顧服務。
軍方說明，開放登艦時間為9日9時至16時、10日8時至11時，本國國民請攜帶身分證進入，兒童未具身分證者須由親屬陪同，外籍配偶由本國配偶陪同並出示居留證。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。