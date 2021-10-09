樹林保安市場雨遮破損、通風、排水不良，鋪面破損止滑不足，顯得老舊破爛。（陳慰慈攝）

有15年歷史的樹林保安市場，是新北市公有市場中唯一一座道路攤集區形式市場，長200公尺、共有138攤，但雨遮破損、通風、排水不良，鋪面破損止滑不足，顯得老舊破爛，新北市市場處推動改造，將投入4000萬元，以在地意象「樹林」為設計主題，打造成新北首座「示範型現代化攤集區」，預計明年1月開工、明年5月完工。

新北市長侯友宜今上午視察保安市場表示，保安市場位於樹林核心區，又在現代化建築「秀泰生活樹林店」旁，加上未來火車站如有機會改變，這裡很重要，市場改建迫在眉睫，市府亟欲做一個示範型的現代化道路攤集區，如成功也能鼓勵民有市場一起來做，市府給予支持輔導，改善市場環境，讓民眾更喜歡到市場採買。

新北市場改建及改造計畫自2019年起，已啟動5座市場改建及2座市場新建、並已完成7座市場改造，第8座鶯歌市場改造將於明年5月完工，保安市場是第9座，市場處長盛筱蓉表示，保安市場因權屬複雜，使用分區是水溝用地，包含農田水利署、養工處的土地，另屋頂設置後消防上的安全疑慮，市場處自2019年起陸續完成各機關的同意，才宣布改造計畫。

盛筱蓉說，保安市場改造將結合在地特色及美學概念，以在地意象「樹林」為整體設計主題，增設入口意象、抽排風機、油脂截流器、重新鋪設地坪、頂棚、水溝等硬體設備，並改善毗鄰公園側的門面，友善社區環境。

市場攤商也很期待市場改建，反應因雨遮破損、道路濕滑，雨天易造成騎車的客人滑倒，就連攤商也曾滑倒過，但疫情已對生意衝擊大，希望改建期間，市府能給予補貼。

立委蘇巧慧、市議員洪佳君、廖宜琨、陳世榮、林金結等民代都關心攤商安置問題，市場處原計畫改建採「半半施作」邊施工邊營業方式，但市場自治會主委主委跟幹部傾向一次施工完畢，施工期間會另租其他地方作為中繼市場，市場處表示，會再召開說明會跟攤商溝通討論，強調施工期間免收租金、施工後還會有一段時間提供租金補貼，以減少攤商壓力。